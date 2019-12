Lazio, che festa a Fiumicino: circa 1000 tifosi per la Supercoppa - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 6.35 - Eccola la Lazio, eccola la Supercoppa. Tutti la vogliono toccare, esplode la festa a Fiumicino. Si alzano le voci, la squadra viene scortata fino al pullman. Un rientro da favola.

Le ore piccole per la Supercoppa. Cori e bandiere a Fiumicino, e l’aeroporto diventa biancoceleste. Circa 1000 tifosi ad aspettare il ritorno degli eroi da Riyad, previsto per le 5 in punto. “Avanti Lazio, famoje 3 gol!”: gliel’ha fatti alla Juve veramente, di nuovo, due volte nello stesso mese. Gioia sfrenata, un altro trofeo in bacheca. Senad Lulic il più osannato, è il capitano che fa la Storia. La Supercoppa vale una notte passata così, a saltare in attesa del rientro di una squadra portata giustamente in trionfo.

Pubblicato alle 4.40