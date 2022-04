Lazio, che numeri Milinkovic e Luis Alberto: come loro solo due interisti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Punizione di Luis Alberto e gol di Milinkovic. Il secondo gol della Lazio nella sfida con il Sassuolo è il manifesto della qualità biancoceleste a centrocampo. Il Sergente ha realizzato la sua nona marcatura stagionale eguagliando gli assist, il Mago ha firmato il passaggio vincente, il suo ottavo in campionato. Le due mezzali di Sarri coesistono, si cercano e si trovano. Uno equilibra l'altro e insieme sprigionano potenza ed eleganza. Con loro due in campo, andare in zona gol è un gioco da ragazzi: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono gli unici, insieme a Calhanoglu e Barella dell'Inter, della stessa squadra ad avere almeno 8 assist in Serie A. 16 dei 60 gol totali sono nati dai loro piedi, senza contare i 13 realizzati. Milinkovic e Luis Alberto in campo e il gol è servito.