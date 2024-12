Lazio, che sorpresa: Milinkovic-Savic è a Formello - FOTO

Una sorpresa di Natale per strappare un sorriso a Formello. No, non è arrivato Babbo Natale - per quello bisognerà attendere la mezzanotte -, ma forse per qualcuno è anche meglio. Nella mattinata, infatti, presso il centro sportivo della Lazio si è presentato l'ex centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic, il quale approfittando della pausa di Natale, si è recato a Roma per trascorrere le vacanze. Il giocatore, oggi in forza all'Al Hilal, ne ha approfittato per salutare vecchi compagni e addetti ai lavori con cui ha trascorso anni bellissimi nella Capitale.