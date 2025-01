Lazio - Como, i dettagli sull'iniziativa per celebrare i 125 anni all'Olimpico. E la maglia...

La Lazio compirà 125 anni allo scoccare della mezzanotte e la società ha deciso di festeggiare questo compleanno speciale con i tifosi all’Olimpico in occasione della sfida col Como, in programma venerdì alle 20:45. Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, che ha svelato alcuni dettagli sull’evento e sulla maglia. Le sue parole: “Abbiamo preparato qualcosa che non si è mai visto all’Olimpico, sarà un bel modo per festeggiare i 125 anni. Un piccolo show luminoso, non quello che si vede solitamente. Un momento prima della partita in cui celebreremo la nostra Lazio. Ci sarà l’esordio della nuova maglia che si rivelerà domani, 9 gennaio. Spoiler? Diciamo che è un po’ retrò come concetto, abbiamo voluto raccontare attraverso la maglia”.

Soffermandosi poi sulla gara contro i lariani, ha aggiunto: “Speriamo di avere anche una cornice di pubblico importante per celebrare questo evento, sono circa 5/6 mila i biglietti venduti. Speriamo di superare quota 40mila”.

