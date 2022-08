Lazio, confronto Lotito-Kezman per Kamenovic: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca sempre meno alla fine anche di questa sessione di calciomercato che in casa Lazio è stata intensa come non accadeva da anni. Mister Sarri non ha ancora riposto le speranze di ricevere dal presidente un terzino prima del gong finale, Lotito ha come priorità quella delle cessioni dopo aver condotto un mercato senza badare a spese.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei da registrare c'è anche la situazione legata a Kamenovic. Per Maurizio Sarri il terzino può essere ceduto, diversamente invece la pensa la società dopo un colloquio avuto con il suo agente Mateja Kezman, stesso di Milinkovic. Il serbo non si sposta da Roma, vuole provare a giocarsi le sue chance in biancoceleste. Intanto mister Sarri lo ha inserito nella lista dei convocati con il Bologna salvo poi lasciarlo fuori contro Torino e Inter. Insomma una situazione delicata che società e allenatore dovranno impegnarsi a gestire al meglio.