Lazio, confronto Sarri - squadra dopo Salerno: i dettagli

La sconfitta di Salerno ha fatto molto male in casa Lazio. Tutte le dirette concorrenti eccetto l'Atalanta e la Fiorentina hanno guadagnato 3 punti ai biancocelesti in un turno sulla carta favorevole e il quarto posto è ora lontano 7 punti. La società è furiosa prima di tutto con la squadra: a Formello il ds Fabiani, incaricato dal presidente Lotito, ha tenuto a rapporto i giocatori, tutti gli alibi sono finiti. Per tutti

Come riporta la rassegna stampa del Messaggero è andato in scena anche un confronto tecnico tra Sarri e la squadra. I giocatori si sono dichiarati al fianco dell'allenatore e hanno promesso di cementarsi di nuovo con le cene di gruppo. I problemi sollevati dallo spogliatoio sono la sterilità della manovra, diventata prevedibile, e forse l'eccessiva sottovalutazione della partenza di Milinkovic, sia per la fisicità che come risorsa sulle palle alte.

Eppure non esiste una giustificazione ai crolli in campionato della stagione in corso. I punti in meno rispetto a un anno fa sono 10, quelli persi da situazione di vantaggio sono 8, nelle ultime 4 partite le reti realizzate sono 2 entrambe su rigore, mentre sono ben 9 i gol subiti nel secondo tempo. La sensazione è che molti abbiano perso motivazioni dopo il secondo posto dello scorso anno, considerato un traguardo storico difficilmente replicabile. Forse è finito un ciclo e senza una rivoluzione fatta la scorsa estate, sarà necessaria il prossimo giugno.