Lazio, controlli a Villa Mafalda per Romagnoli: le sue condizioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Controlli per Alessio Romagnoli. Dopo la doppia seduta di allenamento a Formello il centrale della Lazio si è recato a Villa Mafalda per alcuni accertamenti. Ha accusato un fastidio che attualmente non desta preoccupazioni. La società rassicura sulle sue condizioni, è molto probabile che domani mattina (venerdì) non si alleni per precauzione e per un po' di riposo.