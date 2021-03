Lazio - Crotone, Tare: "Gara importante per ritrovare fiducia. E su Immobile..."

Lazio pronta a scendere in campo contro il Crotone, partita importante per tornare a vincere. Ai microfoni di Sky è intervenuto Igli Tare: “Vedendo la classifica, oggi è una partita importante. Siamo chiamati a fare una grande partita e vincerla. Cosa manca ora alla Lazio? Un po’ di tutto, gli episodi anche non sono mai a favore. Questo è dovuto a mancanza di fiducia in alcuni momenti. Anche con la Juventus, dopo essere partiti bene, ci siamo persi dopo il primo episodio sfavorevole. Dobbiamo essere bravi a trovare di nuovo questa fiducia ed oggi è una grande occasione. Il traguardo di Immobile? Per noi significa tanto averlo tra noi, sono contento come fosse mio figlio. Dal primo giorno in cui è arrivato il suo rendimento è stato impressionante. Anche grazie alla squadra, che è stata brava ad aiutarlo fino a raggiungere il traguardo della Scarpa d’Oro. È un orgoglio anche per tutto il pubblico biancoceleste e per la città di Roma”.