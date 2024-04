Lazio, da Immobile a Romagnoli: chi resta e chi va via con Tudor

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In estate inizierà un nuovo ciclo in casa Lazio senza Champions e forse anche senza coppe europee. Igor Tudor valuterà e sceglierà in queste ultime settimane chi potrà far parte del progetto e chi no. Nelle ultime settimane sono stati accostati tanti nomi al club biancoceleste, su tutti Barak della Fiorentina e e Pohjanpalo del Venezia. Nessuna trattativa, almeno per il momento, per Simeone del Napoli.

Come riporta Il Corriere dello Sport, resta da valutare il futuro di diversi senatori. Immobile e Luis Alberto sono i due con gli ingaggi più alti, situazione delicata anche per Zaccagni, la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza 2025 è ferma. Ancora in corsa per il prolungamento di Felipe Anderson ma bisogna fare i conti con le avance della Juve. Pedro ai saluti, anche Marusic e Vecino in bilico. Si dovrebbe ripartire da Rovella, Guendouzi, Gila (che però è nel mirino del Real Madrid), Isaksen, Castellanos e ovviamente Provedel. Rumours anche su Romagnoli. La Lazio non intende venderlo, ma il giocatore vuole capire quali siano le intenzioni di società e allenatore. Tutto in bilico e tutti in discussione.