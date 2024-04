Calciomercato Lazio | Zaccagni, c'è distanza sul rinnovo: la Juve ci prova

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Bianchi e Fabiani hanno incontrato Romairone (delfino di Giuntoli). Un caffè tra amici, nel centro di Torino, con una coda di mercato. I rapporti fra le due squadre sono buoni, soprattutto dopo Rovella e Pellegrini, affari estivi in direzione capitolina. Il nuovo interesse adesso, piuttosto vivo, è per Mattia Zaccagni. L'idea bianconera è di accordarsi con la società biancoceleste, ma le cifre al momento non sono consone per arrivare all’acquisto dell’esterno, giocatore di punta della rosa di Tudor e tra i preferiti del nuovo tecnico. I primi contatti comunque sono stati rilevanti: la proposta è inferiore ai 20 milioni e non soddisfa per niente l’idea la valutazione di Formello. La Lazio comunque è pronta a offrire un rinnovo di contratto che supera i 3 milioni più bonus a stagione. Sono distanze, gap e soldi che mancano tra i protagonisti in lizza di questa intrecciata vicenda. Il club di Lotito offre poco a Zaccagni, che pretende di più. La Juventus è pronta spendere, ma non abbastanza per la Lazio. Un loop, uno stallo che va avanti da mesi e che potrebbe continuare a lungo, anche fino all'estate inoltrata. Sono storie di mercato e di trattative complicate. Il tempo corre e assottiglia ciò che divide il giocatore dalla possibilità di scegliere da sé il proprio futuro. Valutazioni e opzioni. È il momento delle riflessioni. Poi toccherà all'azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Pubblicato il 09/04