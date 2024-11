Lazio | Dalla Nigeria: "Dele-Bashiru in dubbio per il Rwanda, le sue condizioni"

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Dele-Bashiru avrebbe ricevuto un piccolo colpo in allenamento prima della gara contro il Benin, per questo il tecnico Eguavoen ha preferito non rischiarlo e tenerlo in panchina. Lo stesso potrebbe accadere contro il Rwanda: visto che la Nigeria è già qualificata alla prossima Coppa d'Africa, il centrocampista potrebbe non giocare e rimanere a riposo. È comunque partito con la squadra e sarà in panchina lunedì sera.

