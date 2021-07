Lazio, Durmisi: "Voglio dimostrare di poter essere utile alla squadra"

Durmisi è rientrato dal prestito alla Salernitana e vuole dimostrare tutto il suo valore. La prima esperienza alla Lazio non è andata benissimo, ma lui spera che con Sarri le cose possano cambiare. A Lazio Style Channel questa mattina ha detto: "Sono felice, sto lavorando duramente in questo ritiro. Voglio dimostrare di poter essere utile a questa squadra, devo fare di più per questo sono il primo che entro e l'ultimo che esce dal campo. Mi trovo bene con tutti, sono felice. L'ultima annata a Salerno è stato da ricordare per la promozione, purtroppo ho giocato poco ma è stato un anno importante. Sarri mi impiega terzino, mi piace come posizione, sono offensivo e con il suo stile di gioco posso fare bene".

OBIETTIVO PERSONALE - "Ho giocato sia a 4 che a 3 in carriera, mi trovo bene in entrambi i moduli. L'obiettivo è fare bene e convincere il mister: è difficile perché la concorrenza è tanta ma darò il massimo. Sarri lavora molto sulla fase difensiva, siamo ottimisti nel continuare il lavoro. Tiene molto alle palle inattive, lo seguiamo tutti".