Lazio, è scattato il casting per la panchina: previsto un incontro con Sarri

Sono ore calde, ore da decifrare. L'addio di Simone Inzaghi ha spiazzato la Lazio che ora si ritrova, improvvisamente, a caccia del nuovo allenatore. I nomi dei possibili candidati fioccano, ma il più intrigante è probabilmente quello di Maurizio Sarri. Il tecnico, originario di Ottaviano, è fermo da un anno dopo aver vinto lo Scudetto con la Juventus ed è in attesa di una proposta allettante per rimettersi in gioco. Sarà quella della Lazio? Si vedrà, ma secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra Lotito e Sarri per capire se ci sono i margini per imbastire una trattativa. Obiettivo affascinante, ma al tempo stesso complicato, perché Sarri è corteggiato anche dal Tottenham e probabilmente avanzerà richieste economiche importanti. Un incontro però è in agenda, chissà che non possa scattare la scintilla...