Lazio, ecco Andreas Pereira: fissate le visite mediche

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - Conferme. Andreas Pereira effettuerà domani mattina le visite mediche con la Lazio. Appuntamento alle ore 8.00 in Paideia per il brasiliano che effettuerà i test e poi firmerà il contratto con i biancocelesti. La speranza d'Inzaghi è averlo a disposizione già per il match contro l'Inter.

Il nuovo acquisto della Lazio, l'ultimo stando alle dichiarazioni di ieri di Tare, arriverà oggi nella Capitale. Si tratta di Andreas Pereira, centrocampista prelevato dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Il brasiliano sarà un arma importante per Inzaghi, il quale potrà così far rifiatare uno tra Milinkovic e Luis Alberto senza perdere qualità in mezzo al campo. Le visite mediche del classe '96 sono previste per domani e già domenica contro l'Inter potrebbe essere aggregato alla squadra e andare in panchina. Stesso discorso per Fares che si allena con la squadra ormai da giorni e attende solo l'ufficializzazione del suo passaggio in biancoceleste per essere convocato. La lista dei calciatori per il match contro i nerazzurri va consegnata entro sabato alle 12:00, vedremo se figureranno anche Pereira e Fares.

