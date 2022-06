Lazio, ecco i colpi che aspetta Sarri per il ritiro di Auronzo

Fonte: Lalaziosiamonoi aziosiamonoi.it

Marcos Antonio è arrivato, rappresenta il primo colpo dell’estate della Lazio. Ma Maurizio Sarri chiede altri giocatori prima del ritiro di Auronzo di Cadore, dove rischia di iniziare la stagione con una difesa composta solo da Patric, Radu e Kamenovic. Come riporta la rassegna di Radiosei, il tecnico attende l’arrivo del portiere Marco Carnesecchi. Non solo: c’è la voglia di abbracciare subito Alessio Romagnoli. La trattativa con il difensore in scadenza con il Milan sembra essere andata in porto: la Lazio conta di ufficializzare l’affare a luglio. Lotito si è spinto fino ad offrire 2,7 milioni più bonus. E poi? Altri nomi per la difesa: Casale piace da mesi, ma con il Verona non c’è accordo. Sarri da un anno chiede Emerson Palmieri del Chelsea, a gennaio aveva pensato a Parisi dell’Empoli. Il ritiro di Auronzo è vicino, la Lazio conta di piazzare qualche altro colpo.