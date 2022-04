Lazio, Felipe Anderson: “Tornato per vincere. Uno senza carattere non lo avrebbe fatto”

Fonte: Lazio Style Channel

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio che espugna Marassi rifilando quattro gol a Genoa di Blessin. Felipe Anderson ha commentato la vittoria ai microfoni di Lazio Style Channel: "Stiamo lavorando sulla continuità. È importante singolarmente, per la mia carriera e per ogni partita. Voglio aiutare la squadra in tutte le fasi. Oggi c’era da lottare e volevo farlo. Abbiamo interpretato bene la partita. Centesima vittoria con la Lazio? Sono molto felice del traguardo. Che ne arrivino altre. Speriamo di continuare. È una vittoria che ci da carica. Siamo contenti di questi tre punti importantissimi. Dopo Lazio-Inter c'è stato un calo e ti hanno accusato di mancanza di carattere? Era un periodo in cui stavo bene. Ho avuto poi un calo fisico e tutti dicevano che era per il carattere. Non è così. Ho vissuto momenti difficili e ho deciso di tornare alla Lazio. Una persona senza carattere non faceva questa scelta. Sono tornato per fare bene e vincere con la Lazio. Abbiamo passato momenti difficili ma siamo ancora qui a lottare per vincere. Una persona senza carattere non lo avrebbe fatto".