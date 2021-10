Lazio - Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: Pedro illumina, la difesa è blindata

È bastato un lampo di Pedro alla Lazio per ritrovare la luce contro la Fiorentina. Dopo la debacle contro il Verona serviva una risposta importante e nei momenti di difficoltà sono i grandi campioni a fare la differenza. Anche la difesa era chiamata a reagire e i rientri dalle squalifiche di Acerbi e Luiz Felipe sono stati decisivi. 90 minuti in campo per Luis Alberto, non alla sua migliore prestazione ma con il giusto spirito in campo dopo le ultime 3 panchine consecutive. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 6; Lazzari 6,5, Luiz Felipe 7,5 (77' Patric 6), Acerbi 7, Marusic 6; Milinkovic 6,5 (78' Basic 6), Cataldi 6,5 (84' Leiva 6), Luis Alberto 6,5; Pedro 7 (84' Moro 6), Immobile 6, Felipe Anderson 6. All.: Sarri 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6,5; Lazzari 6,5, Luiz Felipe 6 (77' Patric 6), Acerbi 6,5, Marusic 6,5; Milinkovic 7 (78' Basic 6), Cataldi 6 (84' Leiva 6), Luis Alberto 6; Pedro 7 (84' Moro 5,5), Immobile 6, Felipe Anderson 6,5. All.: Sarri 6,5.

LEGGO - Reina 6; Lazzari 6,5, Luiz Felipe 6,5 (77' Patric 6), Acerbi 7, Marusic 6; Milinkovic 6,5 (78' Basic 6), Cataldi 6,5 (84' Leiva s.v.), Luis Alberto 6; Pedro 7 (84' Moro s.v.), Immobile 6, Felipe Anderson 6. All.: Sarri 6,5.