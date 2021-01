Lazio - Fiorentina, precedente: Marchetti pararigori! Zarate, polemica da ex

LAZIO-FIORENTINA - La partita contro la Fiorentina non ammette alternative alla vittoria per la Lazio. Il momento è complicato e una prestazione convincente insieme ai tre punti sarebbero una dose di fiducia ed entusiasmo non indifferente. Sulle orme magari di Lazio-Fiorentina del 19 dicembre 2016, quando Inzaghi diede una lezione Paulo Sousa.

IL PRECEDENTE - Il 3-5-2 di Simone vede Felipe Anderson e Lulic sulle fasce con la coppia Immobile-Keita in attacco. La difesa della Viola la guida Astori, nel tridente offensivo si muovono Ilicic, Bernardeschi e Kalinic. I calci da fermo battuti da Cataldi sono il leitmotiv dei primi minuti che mette in crisi la Fiorentina. Prima Bastos, che trova il riflesso di Tatarusanu, e poi Immobile, alto sopra la traversa, sfiorano il vantaggio. Al 23' l'1-0 è una naturale conseguenza del dominio biancoceleste: Felipe Anderson per Milinkovic, assist per Keita che in diagonale non sbaglia. La Fiorentina non punge e allora, nel recupero del primo tempo, arriva anche il raddoppio: Milinkovic si prende il rigore che Biglia trasforma. Sul 2-0 la Lazio ha una partenza soft nella ripresa, allenta l'attenzione e i viola hanno l'occasione per accorciare su rigore per un fallo di Biglia. Dal dischetto Marchetti però neutralizza Ilicic. I cambi di Sousa incidono sulla gara, l'ex Zarate entra e firma il 2-1. L'esultanza è polemica, un dito all'orecchio a sfidare i tifosi, che rispondono con fischi assordanti anche per scacciare gli assalti della Viola nel finale. Al 90' il contropiede lanciato da Immobile e chiuso dal sinistro di Radu chiude ogni discorso: vince la Lazio 3-1.

