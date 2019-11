Lazio, Focolari a Radio Radio: “De Laurentiis ha contattato Inzaghi”

Simone Inzaghi è stato contattato dal Napoli. Parola di Furio Focolari, giornalista ed ex cronista Rai, che ha sganciato la bomba a Radio Radio nel pomeriggio. Si tratterebbe di un nuovo innamoramento, una mini-telenovela parte due. Anche due anni fa - dopo l'addio di Sarri -, infatti, De Laurentiis aveva flirtato con il tecnico della Lazio. Oggi ci starebbe riprovando, ecco le parole di Focolari: “Quella che sto per dire è una cosa molto seria. De Laurentiis non vuole mandare via Ancelotti adesso, a prescindere dai prossimi risultati. Questo perché ha già puntato l'allenatore del prossimo anno: Simone Inzaghi. Ci sono già stati dei contatti. Non sto dicendo che andrà al Napoli, ma De Laurentiis farà di tutto e sta già facendo delle offerte a Inzaghi per andare al Napoli”.

