Caputi: "Ibra alla Lazio? Suggestivo. Senza Europa i biancocelesti possono fare meglio" -VD

Massimo Caputi, volto noto del giornalismo sportivo italiano, è stato intercettato dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it durante il Social Football Summit di oggi. Ecco le sue parole sulla Lazio e sulla Serie A: "Quest'anno tante squadre lottano per la Champions League. Al di là di Juventus e Inter, credo che la novità di queste prime 12 giornate di campionato sia dal terzo posto in poi. Si pensava che sarebbe stata disponibile una sola casella per la Champions, mentre la crisi del Napoli ha raddoppiato le possibilità per le pretendenti all'Europa che conta. Ora la lotta vede protagoniste Lazio, Roma, Atalanta, Napoli e Cagliari. In generale si è visto un innalzamento del livello della Serie A, lo si vede dalle medio piccole che sono in grado di rendere equilibrate e meno scontate tutte le gare, anche con le big. La Lazio sta facendo un grande campionato. Come le è capitato spesso in questi anni si è distratta in alcune circostanze, e questo gli è costato caro perché ha perso alcuni punti in Serie A e si è praticamente fatta eliminare dall'Europa League. Ma senza Europa i biancocelesti potranno concentrarsi di più sul campionato, visto anche che la rosa non è così lunga. Così si potranno anche gestire meglio le energie dei giocatori più forti".

SULLA LOTTA SCUDETTO - "Juve e Inter hanno già preso un buon margine. Manca ancora molto, ma entrambe hanno una marcia in più rispetto alle altre. La vera assente è il Napoli. Se lo giocheranno solo bianconeri e nerazzurri".

SU IBRAHIMOVIC - "Ibrahimovic può fare comodo a tutti, accenderebbe l'entusiasmo dei tifosi. Ma non so quanto possa fare bene agli equilibri interni. È una figura ingombrante che difficilmente accetterebbe la panchina. La Lazio ha uno splendido Immobile e, senza nulla togliere a Caicedo, avere uno come Ibra come alternativa sarebbe più suggestivo. Immobile o Belotti? Preferisco Ciro per qualità, ma Belotti ha quella capacità fisica di sfondamento che in alcune partite si lascia preferire".

