Lazio, futura costruzione: tutti i nomi che piacciono a Tare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Romagnoli e la Lazio, tra l'amore di un tifoso e il mercato. L'incontro di venerdì non ha portato alla fumata bianca. Lotito non è arrivato alle richieste di Raiola, la prima offerta è bassa e l'agente vuole uno sforzo in più. Vero è che il suo arrivo escluderebbe la permanenza di Acerbi, valutandola con meno apprensioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la difesa è in via di ricostruzione, come già anticipato Sergio Rico rappresenta il punto d'incontro per la porta. Il portiere del PSG in forza al Marisiglia costa 5 milioni di euro e può essere preso in prestito con diritto di riscatto. Sarri approverebbe l’acquisto, ma il suo sogno è targato Kepa del Chelsea (inaccessibile per i costi) e Carnesecchi dell’Atalanta, in prestito alla Cremonese, valutazione di almeno 15 milioni. Non solo la porta, Tare cerca anche un regista e la pista Dendoncker dei Wolves, in scadenza nel 2023, è sempre valida. Per Maxime Lopez il Sassuolo chiede non meno di 30 milioni mentre su Vitinha del Porto si stanno muovendo le big europee e la sua valutazione è di circa 25-30 milioni. Interesse anche per Rovella della Juve, in prestito al Genoa e piacerebbe non poco a Sarri. Manca poco per entrare nel vivo del mercato, chissà che l'attesa non porti a una svolta...