Lazio-Genoa, le pagelle dei quotidiani: sprint Tavares, super Rovella. E Pedro...

Questa è la Lazio dei protagonisti. Questa è la Lazio del gruppo, del collettivo, dell'unione e del sacrificio. Tutti corrono per i compagni, nessuna individualità domina e spicca rispetto alle altre, ogni partita l'uomo copertina viene scelto tra un gruppo di nomi, dai quali dovunque si peschi si può fare la scelta giusta, ma senza mai mettere tutti d'accordo. Trovare il nome è impossibile e allora la chiamiamo Lazio e basta. Contro il Genoa è Noslin a sbloccarla, ma sono Pedro e Vecino a cambiare la sfida quando si era fatto più complicata e sempre loro a segnare il secondo e terzo gol. Poi c'è Rovella che occupa tutto il campo, che è ovunque e recupera palloni a non finire. Ma ci sono anche le corse e gli assist di Tavares, fondamentale in due reti su tre. Scegliere un migliore in campo è arduo e allora prendiamo spunto e ci fiondiamo sulle pagelle dei principali quotidiani sportivi e non per avere un ulteriore punto di vista.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 6,5, Patric 7, Gila 7(dall'83' Gigot sv), Nuno Tavares 8; Guendouzi 6,5, Rovella 7,5 (dall'83' Castrovilli sv); Isaksen 6 (dal 60' Pedro 7,5), Dia 6 (dal 60' Vecino 7,5), Noslin 7,5 (dal 77' Tchaouna 6,5); Castellanos 6,5. All.: Baroni 8

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 6,5, Patric 6, Gila 6,5(dall'83' Gigot sv), Nuno Tavares 7,5; Guendouzi 6,5, Rovella 7 (dall'83' Castrovilli sv); Isaksen 6 (dal 60' Pedro 7), Dia 5,5 (dal 60' Vecino 7), Noslin 7 (dal 77' Tchaouna 6,5); Castellanos 6,5. All.: Baroni 7

IL MESSAGGERO - Provedel 6,5; Marusic 6,5, Patric 6,5, Gila 6 (dall'83' Gigot sv), Nuno Tavare 7,5; Guendouzi 6,5, Rovella 7 (dall'83' Castrovilli sv); Isaksen 6 (dal 60' Pedro 7,5), Dia 6 (dal 60' Vecino 7,5), Noslin 7,5 (dal 77' Tchaouna 6,5); Castellanos 6,5. All.: Baroni 8

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6,5; Marusic 6,5, Patric 6, Gila 6,5(dall'83' Gigot sv), Nuno Tavares 7; Guendouzi 6, Rovella 7,5 (dall'83' Castrovill svi); Isaksen 5,5 (dal 60' Pedro 7 ), Dia 5,5 (dal 60' Vecino 6,5), Noslin 7 (dal 77' Tchaouna 6); Castellanos 6,5. All.: Baroni 7,5

TUTTOSPORT - Provedel 6; Marusic 6, Patric 6,5, Gila 7 (dall'83' Gigot sv), Nuno Tavares 7,5; Guendouzi 6,5, Rovella 7 (dall'83' Castrovilli sv); Isaksen 5,5 (dal 60' Pedro 7), Dia 6 (dal 60' Vecino 7), Noslin 7 (dal 77' Tchaouna s.v.); Castellanos 6. All.: Baroni 7