Lazio, Giudice Sportivo: stangata a Guendouzi. Marusic e Pellegrini...

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - La Lazio è pronta a presentare il ricorso. Dopo le decisioni del Giudice Sportivo, il club biancoceleste ha intenzione di provare a ridurre le giornate di squalifica di Matteo Guendouzi da due a uno.

AGGIORNAMENTO ORE 16:47 - È stato diramato, sul sito ufficiale della Lega, il comunicato con le decisioni del giudice sportivo. Due giornate di squalifica per Guendouzi "per avere, al 51° del se condo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario", una sola giornata più ammenda di 5.000 euro per Marusic "per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara" e infine, un turno di stop per Pellegrini "doppia ammonizione per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario". Salterà il prossimo turno anche Maurizio Sarri, era diffidato ed è stato ammonito.

Confermata l'ammonizione per Immobile e Romagnoli 'per proteste nei confronti degli ufficiali di gara', a questi si aggiunge Hysaj 'per comportamento scorretto nei confronti di un avversario'.

Dopo l'ultima partita della ventisettesima giornata di Serie A, sarebbero arrivate le tanto attese decisioni del Giudice Sportivo. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono le espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi in Lazio - Milan. Secondo quanto riportato da Radiosei, la scelta finale è di una sola giornata di squalifica per tutti e tre, che salteranno quindi solamente la prossima sfida in casa contro l'Udinese. Ora non rimane che attendere il comunicato ufficiale per capire se le anticipazioni della radio saranno confermate.