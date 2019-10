Lazio, i dettagli sull'affare Raul Moro: ecco quanto è costato lo spagnolo

Gli è bastato un tempo per incantare Inzaghi. Dopo i primi 45 minuti trascorsi con i compagni della Primavera, Raul Moro è “avanzato di livello” in corsa. Merito suo, e del mister. L'amichevole disputata a Formello tra la Lazio dei grandi e dei baby termina 4-0 e nel tabellino, a segno per la prima squadra, è presente anche lo spagnolo. Attaccante esterno classe 2002, il prossimo 5 dicembre compirà 17 anni. Un predestinato agli occhi del ds Tare, innamorato calcisticamente dell'ex Barcellona da ben più tempo del tecnico piacentino. Inzaghi dovrà fare la fila. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, l'acquisto di Moro è stato tutt'altro che marginale: per averlo i biancocelesti hanno sborsato circa 8 milioni di euro, mica male. Una cifra che lo rende il terzo innesto più costoso del calciomercato estivo della Lazio, dietro solo a Vavro (pagato circa 11 milioni) e Lazzari (10 milioni più il cartellino di Murgia). E ci sono novità riguardo al transfer.

LA SCALATA - Il mister della Primavera, Leonardo Menichini, dev'essersi mangiato le mani fino ad oggi. Avere a disposizione un tale gioiello e non poterlo utilizzare in gare ufficiali è un peccato capitale, che però sta per assolversi. Da qui a massimo un mese la Fifa dovrebbe fornire il transfer per permettere dunque a Moro di iniziare a tutti gli effetti la sua esperienza capitolina. È servita un po' di pazienza in più, quella per definire nei minimi dettagli l'accordo con il Barça. Nel contratto con i blaugrana del giovane talento iberico era infatti presente una clausola rescissoria. La Lazio non l'ha pagata, ha preferito cercare l'intesa con i catalani in modo da non deteriorare i rapporti con il club. Ci è riuscita: al Barcellona vanno circa 8 milioni, al ragazzo un contratto triennale (l'estensione massima per i minorenni) che verrà ritoccato e prolungato una volta che avrà compiuto i 18 anni. Dopo aver sedotto e abbandonato - con tanto di plusvalenza - Pedro Neto, mai realmente nei piani dello staff tecnico, la Lazio ha deciso di puntare fortemente su Raul Moro. Un profilo simile a quello del portoghese per caratteristiche tecniche e fisiche, ma con una differenza sostanziale: lo spagnolo sembra già essere entrato nelle grazie di Simone Inzaghi.

ITALIA, LE PAROLE DI IMMOBILE

ITALIA, LE PAROLE DI ACERBI

TORNA ALLA HOMEPAGE