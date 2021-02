Lazio, il calendario di febbraio: ecco tutti gli impegni dei biancocelesti

Inizia il mese di febbraio, un mese importante e storico per la Lazio, dal punto di vista degli impegni. I biancocelesti affronteranno sfide importanti in campionato, come il ritorno in casa dell'Inter, ma soprattutto la storica andata degli ottavi di finale di Champions League, contro i colossi del Bayern Monaco. Di seguito il calendario di febbraio.

Domenica 7 febbraio ore 20.45: Lazio - Cagliari

Domenica 14 febbraio ore 20.45: Inter - Lazio

Sabato 20 febbraio ore 15.00: Lazio - Sampdoria

Martedì 23 febbraio ore 21.00: Lazio - Bayern Monaco

Sabato 27 febbraio ore 20.45: Bologna - Lazio

