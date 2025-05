Lazio, il futuro di Romagnoli è incerto: Fabiani pronto a incontrare gli agenti

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Alessio Romagnoli in biancoceleste è sempre più incerto. Nonostante i due anni di contratto rimasti, il centrale difensivo si è detto incerto della sua permanenza, come sottolineato da lui stesso in mixed zone al termine di Lazio - Juventus: "Io ho due anni di contratto. Non lo so, vediamo cosa vorrà fare la Lazio. Sono felicissimo delle parole di Fabiani, sto benissimo alla Lazio. Se dovessi andare via, lo farei a malincuore. Però non dipende da me, avevamo delle promesse che fino ad oggi non sono state ancora mantenute, però magari chissà in settimana succederò, speriamo".

Parole amare, che non nascondono un certo disappunto per delle garanzie da parte della società che, evidentemente, sono venute meno. Secondo il Corriere dello Sport, già in settimana potrebbe esserci un incontro tra club e agenti per discutere il futuro di Romagnoli, nella speranza che si trovi la quadra per proseguire insieme.

