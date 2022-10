Lazio, il ko non raffredda la Nord: ecco cosa è successo a fine gara

La sconfitta della Lazio contro la Salernitana è un boccone amaro da digerire. Biancocelesti che, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, nella ripresa sono calati e hanno subito la rimonta ospite. A peggiorare la situazione anche il giallo mostrato al diffidato Sergej Milinkovic Savic che salterà il derby di domenica prossima. Nonostante il ko, però, la Curva Nord non ha lasciato sola la squadra. Il cuore del tifo biancoceleste ha chiamato la squadra sotto il settore e ha incitato e caricato i giocatori in vista della stracittadina. Un modo per alleggerire il peso del ko e spingere i ragazzi di Sarri a dare il meglio nel match contro gli eterni rivali