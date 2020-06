Lazio, il programma prima dell'Atalanta: anche un'amichevole all'Olimpico

La Lazio si è studiata Juventus e Inter in televisione, guardando le semifinali di Coppa Italia in attesa che arrivi anche il suo turno con la ripresa del campionato. Un po' di stanchezza e qualche sbandata in bianconeri e nerazzurri s'è vista, il lungo stop qualcosa ha palesato. La squadra di Inzaghi vuole cercare di arrivare nel miglior modo possibile all'appuntamento con l'Atalanta. Come riporta la rassegna di Radiosei, il programma biancoceleste è chiaro e già stilato: la Lazio sabato prossimo giocherà all'Olimpico replicando la partitella in famiglia che varrà come test di preparazione in vista della Dea, contro cui si giocherà il 24 giugno alle 21.45. Oggi la squadra riposerà, domani invece sono previsti nuovi tamponi. Domenica, dodici ore dopo la partitella amichevole, via all'allenamento a Formello prima dell'avvicinamento al match di mercoledì. Martedì la squadra partirà, il ritorno è previsto per giovedì 25 dopo il pernottamento a Bergamo.

