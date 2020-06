Lazio, Papi dalla tv alla sagoma all'Olimpico. E sullo Scudetto scommette...

LAZIO, PAPI - L'ultimo progetto della Lazio messo in piedi per la ripresa del campionato e pensato per sopperire all'assenza di pubblico durante le gare interne all'Olimpico si chiama "Tu non sarai mai sola" e prevede la presenza di sagome al posto dei tifosi per far sembrare lo stadio pieno come una domenica di Serie A normale. Sono tanti i vip che hanno partecipato all'iniziativa biancoceleste: da Anna Falchi a Montesano, fino a Briga, ed ora si aggiunge anche Enrico Papi, famoso presentatore tv che, come riporta la rassegna di Radiosei, non nasconde il suo affetto per la Lazio: "Sono molto affezionato a questa squadra, mio padre è un grandissimo laziale. Ancora oggi vediamo i derby insieme". Poi sullo scudetto: "Ci sono tutte le prerogative per vincerlo. Sono scaramantico, ma fino allo stop la squadra ha fatto un ottimo campionato".

