Lazio, il tridente è rebus per Sarri: il piano su Felipe Anderson e Cancellieri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio incrocia le dita per Ciro Immobile. L'infortunio lo sta tenendo da giorni a riposo, ieri ha iniziato le cure, domani sarà il giorno decisivo per capire se l'edema si sarà riassorbito o meno. La sua presenza contro lo Spezia è in fortissimo dubbio e per questo, Maurizio Sarri studia un piano B. Questo pomeriggio a Formello riprenderanno gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi. Felipe Anderson e Matteo Cancellieri sono i due profili che potrebbero rappresentare un'alternativa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico può puntare su Felipe - schierato più volte nella passata stagione - al centro del tridente come falso nueve. Pedro si sposterebbe sulla destra con Zaccagni dalla parte opposta.

CANCELLIERI - E Matteo? "Cancellieri viene da una storia personale in cui ha fatto l'esterno, noi lo utilizziamo anche in quel ruolo. In allenamento prova più da attaccante, ha una gamba eccezionale, ha accelerazioni forti, è un ragazzo che se riesce a calarsi nel ruolo può fare bene anche da attaccante. Non ho grandi dubbi". Queste le parole di Sarri che potrebbero trovare conferma domenica. Fin ora però, l'allenatore l'ha impiegato solo sulla fascia destra. Da domani scatteranno le prove, i discorsi sono rimandati alle prossime 24 ore.