Lazio, immenso l’amore per Maestrelli: la richiesta di parte dei tifosi

RASSEGNA STAMPA - Sono stati giorni particolari e intensi quelli appena trascorsi, in casa Lazio. È stato celebrato il centenario della nascita di Tommaso Maestrelli, colui che ha fatto grande la storia del club. Dalle iniziative di domenica in occasione di Lazio - Spezia, alla scultura posta sulla sua tomba passando per l’omaggio in Campidoglio. Ma non è tutto, ieri il figlio Massimo insieme ai suoi figli e ai nipoti è stato accolto a Formello. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, mister Sarri gli ha concesso l’onore di assistere alla ripresa degli allenamenti. Non succede mai, è intransigente su questo. Dopo l’abbraccio tra il tecnico e Massimo Maestrelli, hanno posato tutti per la foto con la maglia con su scritto “1 Maestrelli”. Momenti emozionanti e significativi, ma ancor di più lo è la richiesta fatta da parte dei tifosi. L’idea dell’esporre, nel settore dell’Olimpico che porta il suo nome, l’effigie dello storico condottiero è stata molto apprezzata dal popolo laziale tanto da far richiedere da molti che diventi un simulacro e che resti li per ogni gara casalinga dei biancocelesti.