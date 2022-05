Lazio, Immobile è l'uomo dei record e punta un altro obiettivo

TUTTOmercatoWEB.com

27 reti stagionali, tre gare ancora da disputare, un record nel mirino. Quella in corso sarà un'altra stagione da mettere negli annali per Ciro Immobile goleador che non smette mai di avere fame e di migliorare se stesso. Ha raggiunto e superato Silvio Piola nella classifica degli attaccanti più prolifici della Lazio, contro lo Spezia ha raggiunto quota 150 reti con l'aquila sul petto, 13esimo miglior marcatore in assoluto a una sola lunghezza da Batistuta.

Non solo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha messo in fila sei reti consecutive senza mai essere interrotto dai propri compagni: tripletta con il Genoa, la rete del pareggio contro il Torino, quella con il Milan e da ultima quella siglata contro lo Spezia. Solo un altro giocatore ha fatto meglio di Immobile, Francesco Totti con 7 reti consecutive. L'ex giallorosso però era rimasto a secco in una partita: due gol nel derby, due reti contro la Fiorentina, nessun gol contro la Jueventus e poi due gol con l'Udinese e uno con il Palermo.

Immobile va a segno da quattro gare consecutive e l'obiettivo è quello di allungare ancor di più questa striscia positiva e puntando alle 11 di Batistuta, Quagliarella e Cristiano Ronaldo.