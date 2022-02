Lazio, Immobile punta due record: un gol che profuma di storia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile, quanta maestosità in un solo nome. Non solo nei numeri ma anche per quanto mette in campo per la propria Lazio. Tra l'influenza e assenze, Immobile ha sempre preferito pensare alla squadra che a se stesso, ha sempre messo davanti i suoi compagni e la maglia davanti a tutto e tutti. Maurizio Sarri può contare sul capitano della Lazio, quando c'è lui, tutto torna alla quiete. E' imprescindibile, un leader, un direttore d'orchestra. Ciro Immobile nella giornata odierna sfiderà il Napoli allo Stadio Olimpico di Roma, una squadra che non solo è vista come l'antagonista principale, ma anche come la vittima preferita per agguantare la gloria. Ebbene sì, perché nella giornata odierna Ciro Immobile può scrivere un'altra pagina della storia della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Ciro collezionerà la sua 250° presenza in maglia biancoceleste e proprio oggi con un solo gol potrebbe diventare il miglior marcatore della storia della Lazio in Serie A raggiungendo Silvio Piola a quota 143 reti. E non solo, perché taglierebbe il traguardo dei 20 gol in campionato per la sesta stagione consecutiva avvicinandosi a Giuseppe Meazza e Gunnar Nordahl, entrambi arrivati a quota sette. Il Napoli è lì che lo aspetta, e chissà che Immobile non possa rendersi protagonista...