Lazio, Immobile vuole festeggiare il record con la squadra. E all'Olimpico...

È uno dei record più dolci della sua carriera, e lui di primati ne ha stabiliti a pacchi: Ciro Immobile segnando contro l'Atalanta ha fatto 159 gol con la maglia della Lazio, alla pari di un campione leggendario come Silvio Piola. La conquista del trono in solitaria avverrà a breve, è solo questione di tempo, ma già questo è un traguardo da celebrare e come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei Immobile vuole festeggiarlo con la squadra, con una cena in cui ringraziare tutti i suoi compagni per aver reso possibile l'impresa. Aveva fatto una cosa simile Ciro già in occasione della Scarpa d'Oro, quando consegnò a tutti una teca contenente una maglia con dedica. La stessa Lazio progetta una premiazione allo Stadio Olimpico, un avvenimento del genere non passerà inosservato: forse già con la Salernitana domenica prossima Immobile sarà premiato per il suo record dei record in biancoceleste.