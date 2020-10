Lazio, in Argentina celebrano Correa: "La carta vincente di Scaloni" - FOTO

Vittoria e gol ieri sera per Joaquin Correa che ha trascinato la sua Argentina verso i 3 punti contro la Bolivia. Una partita che non si era messa benissimo per i ragazzi di Scaloni bloccati sull'1-1. A 11 minuti dal termine, la risolve el Tucu con un sinistro chirurgico dopo l'assist di Lautaro Martinez. L'Albiceleste vola a punteggio pieno nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali a pari merito con il Brasile di Neymar. La vittoria di ieri sera e la rete decisiva di Correa sono state celebrate dai principali quotidiani argentini. La Nacion esalta l'attaccante della Lazio titolando: "Il gol che ha consegnato il successo all'Argentina", riferendosi allo splendido col del Tucu. Un gol che ha concesso agli uomini di Scaloni di tornare alla vittoria a La Paz (capitale della Bolivia) dopo 15 anni. Una rete storica celebrata anche dal noto quotidiano sportivo Olé con: "Per la storia, Selección". Su Pagina 12 compare il titolo: "Cambio de actitud" per sottolineare che, dopo l'ingresso in campo di Correa, l'Argentina ha cambiato volto e ha trovato 3 punti che mancavano in Bolivia da tantissimo tempo, "Un partitazo". Voti altissimi in pagella per il numero 11 biancoceleste la cui prestazione è stata apprezzata moltissimo. Clarin gli dà 7 scrivendo: "Entra al posto di Ocampos e corre sulla fascia sinistra pèer 32 minuti. Conclude in maniera magistrale mettendo a segno il 2-1 per l'Argentina in un momento caldissimo del match". Ancora più alto il voto di Olé che lo premia con un 8: "La mossa vincente di Scaloni che lo inserisce per Ocampos e decide la partita".

