Lazio, in cima alla lista c'è il rinnovo di Inzaghi: Lotito lo blinda

La Champions ad un passo, uno scudetto ancora da sognare. La Lazio attende con ansia e trepidazione le decisioni del Governo, della FIGC e della Lega in merito a una possibile ripartenza del campionato a giugno. Se gli allenamenti dovrebbero riprendere il 18 maggio, per il campionato ci vorrà ancora un po'. E in attesa di capire quale sarà il futuro della Serie A, la Lazio pensa al futuro dei suoi big, a partire da quello di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha firmato nel 2019, la scorsa estate, il rinnovo fino al 2021 da due milioni di euro più bonus. Una buona cifra, ma non ancora ai livelli di Sarri (6 milioni più bonus) e Conte (12 milioni). Un rinnovo arrivato nonostante il corteggiamento della Juventus. Quest'anno si sono fatte sotto addirittura PSG e Barcellona, poi l'emergenza Coronavirus ha interrotto tutto. Ecco perchè all'ordine del giorno, c'è l'adeguamento del contratto del tecnico piacentino, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Un nuovo accordo, per legarlo ancor di più alla Lazio. Inzaghi è un gioiello da non farsi sfuggire, Lotito lo sa bene.

Santacroce: "Peccato per l'interruzione, tifavo Lazio. E Acerbi..."

Lazio, Tare duro: "Spadafora non aiuta il calcio italiano, Juventus e Inter prendano posizione"

TORNA ALLA HOMEPAGE