Lazio inarrestabile, tutti in gol: la formula Baroni funziona

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Baroni non smette mai di sorprendere. Attraverso un gioco fluido e dinamico, attaccanti, trequartisti e mezzali si alternano nei movimenti e si ritrovano spesso nella posizione del centravanti e questa strategia permette di mandare in gol non solo i soliti davanti la porta, ma tutto il reparto offensivo, con azioni veloci e imprevedibili, come quelle viste contro il Cagliari e il Monza.

Come riporta il Corriere dello Sport, un dato impressionante è che il 98% dei gol della Lazio in campionato (44 su 45) è stato segnato dentro l’area di rigore, un record in Serie A. Baroni ha costruito una squadra aggressiva, che attacca anche contro difese schierate, pressa subito per riconquistare il pallone e sfrutta gli inserimenti. Castellanos, pur essendo un centravanti, gioca molto per i compagni, creando spazi per gli inserimenti degli altri.

Un altro punto di forza sono i cross, arma essenziale per superare squadre chiuse: la Lazio è la squadra che ne effettua di più in campionato. Sulle fasce, Zaccagni lascia spazio agli inserimenti di Tavares a sinistra, mentre a destra Isaksen sta crescendo, supportato da Marusic, che ha già segnato tre gol quest'anno. Anche lui, come altri compagni, si spinge spesso in avanti, confermando la filosofia offensiva e imprevedibile della squadra.