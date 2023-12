Lazio-Inter, l'Olimpico si prepara allo spettacolo: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

In una partita come quella di domenica tra Lazio e Inter il pubblico avrà un ruolo fondamentale. I tifosi dovranno creare l'atmosfera giusta, la base per condurre i ragazzi di Sarri a una vittoria che lascerebbe in molti sbalorditi. Le sensazioni in questo senso sembrerebbero essere positive, in occasione del match, infatti, il numero di biglietti venduti è salito rapidamente intorno ai 28.000 che sommati agli abbonati arrivano a toccare quota 55.000. Dai possessori dell'abbonamento (circa 30.0000), infatti, vanno sottratti tutti coloro che hanno sottoscritto l' 'Aquilotto' e che per poter assistere al match hanno dovuto riscattare il proprio posto nel periodo di prelazione.