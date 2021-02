Lazio, Inzaghi e il discorso alla squadra: "Nessuna sconfitta deve dividerci!"

Non parla mai dopo le partite Simone Inzaghi, rischierebbe di non essere lucido nei giudizi e nelle considerazioni. Per questo il tecnico della Lazio ha aspettato 48 ore dalla bruciante sconfitta subita per mano dei bavaresi per parlare alla squadra. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei ieri a Formello il mister ha riunito il gruppo e portato avanti un lungo e importante discorso: "Nessuna sconfitta al mondo deve fermarci o dividerci", e ancora: "Ci servirà da lezione, per diventare migliori bisogna giocare contro i migliori". Queste le parole chiare, precise, che puntano direttamente all'obiettivo: non perdere la testa e la lucidità c'è un campionato da portare avanti e un obiettivo da raggiungere ovvero la Champions League. "Siamo forti e uniti come una vera famiglia", ha concluso così ricordando ai suoi giocatori che si vince ma soprattutto si perde insieme e che ora l'unico imperativo è alzare la testa a iniziare da sabato contro il Bologna.

