Lazio, Correa a caccia della versione Champions. E contro il Bologna...

RASSEGNA STAMPA - Forse servirebbe mettere la musica di Champions League anche prima delle partite per farlo rendere al massimo. Joaquin Correa non è stato spumeggiante in campionato. L'argentino è il lontano parente di quello ammirato nel girone d''andata della passata stagione e i soli due gol realizzati lo dimostrano. Per confermarsi tra le prime quattro la Lazio ha bisogno di lui e dei suoi gol. Se in Serie A non brilla, diverso è il suo rendimento in Europa: tre gol e due assist il suo bottino internazionale. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, in questa edizione della Champions League solo 10 giocatori sono riusciti finora a raggiungere una somma maggiore tra reti e passaggi vincenti: Haaland (8+1), Mbappé (5+3), Plea (5+3), Neymar (6+1), Morata (6+1), Giroud (6+0), Rashford (6+0), Immobile (5+1), Coman (3+3) e Angeliño (3+3). Correa è subito dopo questi nomi, tra l'altro in ottima compagnia, visto che insieme a lui ci sono Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, Bruno Fernandes (4+1), Dembélé, Zapata (3+2), Sancho e Tadic (2+3).

BOLOGNA -Il Tucu ha ancora tempo per rifarsi anche perché davanti avrà la sua vittima preferita. Il Bologna (insieme a Milan, Atalanta e gli spagnoli del Formentera) è la vittima preferita dell'argentino con tre reti realizzate. Nei suoi tre campionati precedenti in cui ha potuto affrontare i rossoblù in Serie A (uno con la Samp, gli altri due con la Lazio), Correa è sempre rimasto a secco nella partita del girone d'andata , per poi lasciare il suo timbro in quella di ritorno. Se a ottobre non è finito nel tabellino, nella sua ultima apparizione al Dall'Ara ha anche sbagliato il penalty della possobile vittorie. L'argentino è a caccia di rivincite, il Bologna e Mihajlovic sono avvisati.