Lazio - Inzaghi, il futuro in una settimana: gli scenari

Una settimana per decidere il futuro della panchina della Lazio, ma soprattutto anche quello di Simone Inzaghi. Tra una dichiarazione e l'altra delle parti interessate, l'incontro sembra essere fissato a fine campionato. Dopo la partita col Sassuolo il tecnico e la società si siederanno intorno a un tavolo per decidere il proprio futuro. In casa Lazio c'è aria di rivoluzione, un ciclo sembra essere giunto al termine. Rinnovare la rosa e ringiovanirla, cominciando un nuovo progetto è l'intenzione. C'è però bisogno di unità d'intenti, di strategie comuni, quelle che si proveranno a trovare con Inzaghi fra qualche giorno. Il tecnico ha preso tempo a gennaio-febbraio, Lotito non ha spinto sull'acceleratore dopo la guarigione del tecnico dalla positività al Covid-19. Il tutto lascia pensare che il rinnovo non sia così vicino come ci si aspettasse.

SCENARI - Ecco quindi che, stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi in rampa di lancio, potrebbe decidere di cambiare. In Italia o all'estero, il valzer di panchine sarà importante in questo fine stagione. Per la panchina della Lazio si valutano diversi profili in caso di addio del tecnico piacentino: Gattuso è in pole, sta tergiversando con la Fiorentina in attesa di capire la situazione capitolina. C'è poi anche De Zerbi. vicino allo Shakhtar ma non ancora deciso ad accettare la proposta ucraina. Potrebbe occupare un posto sulla panchina viola, ma è stato sondato anche da Tare e Lotito. Occhio a Mihajlovic, in uscita dal Bologna, anche Sarri è un'opzione, seppur difficile. Tutto rinviato comunque alla prossima settimana, quando Inzaghi e la Lazio decideranno il loro futuro insieme.