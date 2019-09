Lazio, Inzaghi parla alla squadra: nel pomeriggio il confronto

Ha analizzato insieme al suo staff la partita contro la Spal, Simone Inzaghi. Ha messo in ordine tutte le cose che non hanno funzionato nella giornata di ieri, poi si è preso altro tempo per riflettere. Oggi ci sarà il confronto con la squadra, perché serve ripartire immediatamente e non cancellare così, in pochi giorni, tutti i buoni propositi di una stagione esaltante. Le ragioni di un brutto secondo tempo a Ferrara sono da ritrovarsi nella stanchezza fisica, nell’atteggiamento e nella tattica. Qualcosa non ha funzionato. Prima della seduta pomeridiana, fissata alle ore 16, ci sarà modo di parlare e capire, la Lazio è chiamata immediatamente a rialzare la testa.

