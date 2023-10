Lazio, Kamada resta a Roma: ora Sarri può plasmare il suo nuovo Kanté

TUTTOmercatoWEB.com

Non è partito con il Giappone Daichi Kamada. Il c.t. della nazionale nipponica ha deciso di lasciarlo a Roma per le sue condizioni fisiche non ottimali, dovute da una botta al ginocchio che lo ha costretto a fermarsi per qualche partita anche. Una notizia positiva per Maurizio Sarri che, mentre il campionato sarà fermo, potrà lavorare con il suo centrocampista e soprattutto, come riporta Il Corriere dello Sport, ritagliargli nella squadra un ruolo per certi versi inaspettato.

Kamada, il Kanté biancoceleste?

Nel post partita di Lazio-Atalanta, Sarri aveva elogiato i numeri atletici di Kamada: "Come prestazioni fisiche aveva numeri impressionanti. Certi dati nella mia carriera li ho visti espressi solo da Kanté". E non fa riferimento solo alla copertura del campo, ma alle modalità e all'intensità espresse dal centrocampista per garantire un certo rendimento: velocità costante (tra i 20 e i 25 km/h), numero di accelerazioni e decelerazioni, potenza metabolica. Sono tutte caratteristiche che Sarri proverà a sviluppare in questi giorni di sosta. Una volta recuperata la forma fisica, Kamada si metterà al servizio del suo allenatore per dare nuove interpretazioni al ruolo di mezz'ala, dimenticandosi dell'eredità di Milinkovic e mettendo a disposizione della squadra le sue enormi capacità atletiche.