Lazio, l'abbraccio della Nord prima del match contro l'Inter: il messaggio

Sarà un grande match quello di domenica sera che vedrà la Lazio e l'Inter sfidarsi a San Siro nel match in programma alle 20:45. La squadra di Inzaghi viene da sei vittorie consecutive, quella di Conte dall'eliminazione in Coppa Italia ma da un ottimo score in campionato. Anche se lo stadio sarà, ormai come sempre, tristemente vuoto la Nord non vuole lasciar partire la squadra senza prima avergli mostrato tutto il suo sostegno. Il tifo biancoceleste, come già accaduto in altre gare, si ritroverà quindi a Formello il giorno prima della partenza, questo il messaggio: "Tutti a Milano ci verrebbe da dire" Saremmo stati almeno in 5000 domenica sera allo stadio Meazza per seguire i nostri colori nella partita contro l'Inter, per sostenere la squadra e per provare a spingerla verso un'altra vittoria. Nonostante i divieti e gli stadi chiusi faremo sentire comunque la nostra voce e la nostra vicinanza alla squadra. Appuntamento per tutti i laziali fissato per Sabato 13 febbraio, alle ore 16:00, davanti al benzinaio Eni di Formello per caricare ed incitare la squadra in partenza per Milano. Con la voce, con le bandiere, con il cuore, con l'orgoglio....e con la lazialità che ci contraddistingue. Amicizia, lealtà e coraggio sono i nostri valori...contro ogni avversità e contro ogni tempesta che ci rendono più forti! Che nessuno si tiri indietro, non si ceda neanche un metro!", firmato Ultras Lazio.

