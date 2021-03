Lazio, l'appello social dei tifosi: Pereira deve giocare di più

"Il contributo dei nuovi? Se hanno l'occasione danno tutto quando scendono in campo ma è difficile giocare quando davanti a te hai Milinkovic o Luis Alberto. Penso comunque che ogni tanto anche a loro saltare una partita farebbe bene". Con queste parole del capitano della Lazio Senad Lulic si chiudeva il post partita del match perso contro il Bologna, al termine di una prestazione totalmente incolore degli uomini di Inzaghi. Forse un suggerimento non richiesto quello del senatore biancoceleste al tecnico, ma che è risultata una delle dichiarazioni più lucide in quel momento e che soprattutto ha riscosso diversi consensi tra i tifosi sui social network. Gli stessi supporter laziali in questo senso si sono poi riversati sulla pagina Instagram di un giocatore in particolare: si tratta di Andreas Pereira, che al Dall'Ara ha avuto a disposizione meno di mezz'ora e che come sempre ha messo in mostra qualche guizzo in più rispetto ai compagni, senza però avere mai davvero l'occasione di cambiare la situazione visto anche il mood di squadra che ha trovato al suo ingresso in campo. I tifosi biancocelesti chiedono infatti a più riprese sui social l'impiego dal primo minuto del brasiliano, che finora ha collezionato solo scampoli di partita in 15 presenze in Serie A partendo titolare solo due volte. Chi ha davvero il polso della rosa è mister Inzaghi e su questo non si discute, ma quando l'unico che sembra avere le energie mentali per cambiare il corso di una partita è quello che gioca di meno forse, come direbbe Lulic, qualche domanda bisognerebbe farsela.