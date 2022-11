Lazio, l'importanza di Luis Alberto: i numeri sono dalla parte dello spagnolo

In campionato, con lo spagnolo in campo, la Lazio ha una media di 2,3 punti a partita. Ora sta al giocatore e a Sarri trovare...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto sì, Luis Alberto no. Lo spagnolo continua a essere tema di discussione in casa Lazio. Il numero 10 è stato spesso determinante a gara in corso, spaccando le partite e cambiando marcia alla squadra. Percorso diverso quando è stato chiamato in causa dal primo minuto. Per Sarri è una risorsa importante, ma il rapporto tra i due non è mai decollato. Lotito sta provando a fare da mediatore anche perché i numeri premiano l'andaluso. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, il ritmo dei biancocelesti con il numero dieci sono impressionanti.Il quotidiano considera i punti realizzati con e senza Luis Alberto eliminando le presenze poco significative come la gara di Torino. Con il Toque in campo, la Lazio ha realizzato 26 punti in 13 partite, per una media di 2 punti a gara; senza di lui, i punti scendono a 21 in 16 gare, media di 1,3. In campionato la differenza più grande con 17 punti in 13 gare senza e 21 punti in 9 gare con l'iberico in campo. La media è impressionante visto che sale a 2,3 punti. Sta al giocatore smussare un po' il suo carattere e al tecnico sfruttarlo al meglio. La mediazione di Lotito diventa fondamentale.