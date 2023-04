Lazio, la Champions dipende da te: il calendario dei biancocelesti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sono ventisette i punti a disposizione, due i mesi ancora da giocare. Parlare di Champions League in tasca è probabilmente prematuro, ma tutto dipende solo ed esclusivamente dalla Lazio. La squadra di Sarri conserva 7 punti dal quinto posto, un margine rassicurante da una parte, ma che potrebbe non bastare dall'altra. Le milanesi stanno faticando, ma se dovessero svegliarsi potrebbero creare non pochi problemi. La Lazio d'altronde, tra le 9 partite che ha ancora da affrontare, dovrà sfidarle entrambe a Milano: due big match decisivi, passaggi chiave per questa rincorsa Champions ancora lunga ed emozionante. Di seguito il calendario dei biancocelesti.

30° - Spezia - Lazio (Venerdì 14/4 - 20.45 )

31° - Lazio - Torino (Sabato 22/4 - 18.00)

32° - Inter - Lazio (Domenica 30/4 - 12.30)

33° - Lazio - Sassuolo (03/5 - Data da definire)

34° - Milan - Lazio (07/5 - Data da definire)

35° - Lazio - Lecce (14/05 - Data da definire)

36° - Udinese - Lazio (21/05 - Data da definire)

37° - Lazio - Cremonese (28/05 - Data da definire)

38° - Empoli - Lazio (04/6 - Data da definire)