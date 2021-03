Lazio, la crisi di risultati congela il rinnovo di Inzaghi. Ma l'accordo c'è già

Lazio di nuovo in flessione dopo la serie consecutiva di vittorie dall'inizio dell'anno, le certezze ricominciano a vacillare e il quarto posto non è irraggiungibile, ma di sicuro si è fatto più lontano. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, questo momento di insicurezza allunga ombre anche sul rinnovo di Simone Inzaghi, con la firma che tarda ad arrivare nonostante il tecnico biancoceleste abbia ribadito anche dopo il match con la Juventus che ci sia piena sintonia con Lotito. Tant'è che l'accordo per il prolungamento c'è già, sulla base di 2,5 milioni più bonus Champions League a stagione fino al 2024. Quello che ancora manca è la sigla definitiva sul contratto: se la stagione dovesse proseguire su questa china con la Lazio che sventola bandiera bianca in campionato, qualche dubbio potrebbe anche sorgere e nulla potrebbe essere dato per scontato come fino a qualche tempo fa. Resta tutto nelle mani di Inzaghi e dei suoi ragazzi, il margine per riprendersi in classifica c'è ancora ma si tratta dell'ultimo treno e non va lasciato sfuggire.