Lazio, la festa per i 125 anni continua in Campidoglio: c'è anche Pedro - FT&VD

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 16:59 - Aumentano i presenti in Sala della Promoteca, in questi minuti è arrivato anche Pedro in rappresentanza della prima squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 16:43 - Si è riempita la Sala della Promoteca, tutto è pronto per l'inizio dell'evento a cui prenderanno parte Lotito, il figlio Enrico, alcuni ex biancocelesti Oddi, Martini, Maestrelli e infine, il sindaco Gualtieri. Intanto, tra gli ospiti c'è anche l'aquila Olympia.

Il compleanno della Lazio si sposta in Campidoglio, dove sono già presenti diverse rappresentative della Polisportiva . In occasione dei 125 anni della società, nella Sala della Protomoteca avranno luogo una serie di eventi a partire dalle ore 17. Dal video celebrativo che attraverserà tutta la storia del club fino al Premio Luigi Bigiarelli 2025, passando per il nuovo inno della Polisportiva 'Mille cuori e un'aquila' di Toni Malco. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.