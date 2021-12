Lazio, La Repubblica: "Covid, Zaccagni in isolamento a Dubai"

RASSEGNA STAMPA - Il covid fa tremare l'Italia e anche il mondo del calcio. Tanti i calciatori che, dopo le vacanze di Natale, sono risultati positivi al tampone. In casa Lazio, dopo la negatività di Immobile, c'è apprensione per alcuni giocatori assenti alla ripresa degli allenamenti ieri a Formello. Tra questi in campo non c'era Mattia Zaccagni. L'ex Verona ha trascorso le vacanze di Natale a Dubai con la fidanzata Chiara Nasti, ma ieri non si è visto alla ripresa dell'attività nel centro sportivo biancoceleste. L'influencer ha postato la storia ieri da quella che sembra la stanza dell'hotel con il mare che si intravede dalla finestra. A fare il punto della situazione ci pensa La Repubblica che scrive: "Victor Osimhen positivo al Covid prima del rientro dalla Nigeria: era già stato positivo a gennaio. Altri 13 nuovi casi ieri in A: al Napoli anche Elmas, 2 Sassuolo e Atalanta, 3 Bologna e Spezia, uno Verona e Sampdoria. Lazio, Zaccagni in isolamento a Dubai". Non rimane che attendere per capire se ci saranno comunicazioni ufficiali o se il giocatore e/ la sua dolce metà faranno chiarezza social sulla loro situazione.